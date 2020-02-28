Зірка була у всьому червоному

Популярна українська співачка Аліна Гросу зняла кліп на пісню "Арестован" і поділилася кадрами зйомок

Артистка опублікувала знімки у своєму Інстаграм, пише Рoliteka.net. Зірка з'явилася в яскравому образі в ретро-стилі.

На співачці - червоне плаття з беретом. Вбрання виділило тонку талію і красиві стегна.

Варто відзначити, що співачка вибрала босоніжки на тонкій шпильці, а завершила її образ червона помада.

На представлених кадрах артистка не сама, а з актором. Чоловік обійняв дівчину, стоячи позаду. Цікаво, чи ревнує зірку чоловік?

"Хто вже слухав / дивився #Арестован?🔗🔗🔗❤️ Діліться враженнями 🙏🏻😘😘😘", - написала Аліна в пості.

За 40 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Я тільки слухала, а кліпу не змогла знайти", "Бомба гармата кліп", "Класний", "Класна пісня😍", "Офігенна пісня😍офігенний кліп😍 і ви офігенні✨😍😍😍😍❤️", "Супер Аліночка!!)))) Розумники, красунчики!!!)))Спасибі велике Вам за кліп!!!))) РОМОЧКА, красунчик!!))) Найкращі 💋💋💋❤❤❤🔥💃💃😊😊😘😘😘🌹🌹🌹🌹🎉🎉🎉🎉🎉💣💣💣💣🧨🧨🧨🔥", "Ви красуня, як завжди!!!", "Красиві 😍😍", "Круто🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Яка ти красива😋😻 Образ🔥 Красуня👍 Я слухала) пісня бомба💣 Мені сподобалася💋 І дивилася) це круто👌❤️", "Аліночка, ви велика розумниця, дуже красива і дійсно приємно дивитися такі роботи🌷 набридли вже голі ж на екрані, продовжуйте в тому ж напрямку ❤️🌹", "Мені дуже подобається! Цей Ваш новий стиль у музиці просто бомбезний. А головне - ні на кого не схожий. І тембр унікальний, особлива манера виконання. Видно, що твердо працюєте над особистістю не копіюючи нікого", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на недавньому знімку Аліна Гросу з'явилася в романтичному образі. Дівчина позувала в червоному закритому, але облягаючому вбранні - платтячко на гудзиках в червоно-чорний квадрат.

Вбрання вигідно підкреслило практично всі переваги фігури молодої красуні-артистки, її пишні груди зокрема. Образ Аліни доповнили пишна укладка і непомітний макіяж.

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