Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала новый образ в Инстаграм

На фото Слава позирует в шляпке и топе или майке. Она лежала на лежаке и смотрела куда-то вбок. Фото было сделано довольно крупно. Волосы в этот раз певица собрала в хвост. На фоне можно увидеть газон и другую растительном. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сгоришь с такой защитой", "Слава, вы шикарно выглядите", "Красивая", "А я думала, что то коньячок у вас стоял на столе", "Очень нежная, такая естественная", "Слава, отметьте производителя купальника, пожалуйста".

Ранее мы сообщали, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала первое фото из отпуска, в который отправилась вчера.

В этот раз звезда показала, как отправилась в отпуск заграницу и поделилась из курортного города милым фото в ресторане.

Так, артистка выглядела по-летнему ярко и светло с легким макияжем на лице и в светлой майке.

«Нереально вкусный ресторан 👌🏼 тот случай , когда не жалко поправиться 🤣 Какая кухня вам заходит без колы ?😂», «Я колу зеро пью каждый день, Славентий мой!😉 😍», «Мамкина кухня мне больше всего без колы заходит..».

Сообщалось, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

В этот раз певица решила показать целую подборку кадров из отдыха, архивных видео, сделанных перед концертом, а также ролики с коллегой по группе. На представленной подборке Слава удивила дикими танцами и соблазнительными нарядами - от черного белья, до красного купальника.

Отметим, данную подборку в Инстаграм Слава представила, чтобы показать, как веселится под музыку своего друга.

Напомним, Каминская решила покинуть Украину сразу после отпуска

А еще Politeka писала, что Каминская неожиданно намекнула на новую любовь

Также Politeka сообщала, что Каминская впервые за долгое время высказалась об отношениях



