"Пышная" красота певицы вызывает обожание у миллионов ее поклонников

Известная певица Анна Седокова показала новые фото в ярких костюмах

На фото Седокова позирует в спортивных или, как говорит, молодежь "походных" повседневных костюмах авторской линии одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка при демонстрации товара и свою женственную фигуру не забыла продемонстрировать: Анна вертелась перед зеркалом, повернулась даже раз и выпятила на камеру свои подкачанные ягодицы.

Стоит отметить также, что на куртах были серебристы принты, вероятно, в виде японской гейши. Сама Седокова очень довольна проделанной работой своего мини-брэнда и не скрывала эмоций по поводу.

Отметим также, что комментарии к данной публикации пышногрудая экс-ВИА Гра ограничила, а что послужило причиной тому - остается для ее фолловеров загадкой.

Ранее сообщалось, что Седокова похвасталась интимным видео с молодым любовником.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна решили завести собачку, словно молодая семья.

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.

Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой.

Напомним, Седокова показала, чем занималась с любовником на работе

А еще Politeka писала, что Седокова удивила распухшим лицом без макияжа

Также Politeka сообщала, что Седокова похвасталась интимным домашним видео