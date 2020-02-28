Известная певица Анна Седокова показала новые фото в ярких костюмах
На фото Седокова позирует в спортивных или, как говорит, молодежь "походных" повседневных костюмах авторской линии одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артистка при демонстрации товара и свою женственную фигуру не забыла продемонстрировать: Анна вертелась перед зеркалом, повернулась даже раз и выпятила на камеру свои подкачанные ягодицы.
Стоит отметить также, что на куртах были серебристы принты, вероятно, в виде японской гейши. Сама Седокова очень довольна проделанной работой своего мини-брэнда и не скрывала эмоций по поводу.
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Отметим также, что комментарии к данной публикации пышногрудая экс-ВИА Гра ограничила, а что послужило причиной тому - остается для ее фолловеров загадкой.
Ранее сообщалось, что Седокова похвасталась интимным видео с молодым любовником.
В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна решили завести собачку, словно молодая семья.
"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.
Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой.
Напомним, Седокова показала, чем занималась с любовником на работе
А еще Politeka писала, что Седокова удивила распухшим лицом без макияжа
Также Politeka сообщала, что Седокова похвасталась интимным домашним видео