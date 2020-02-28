Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в маске решила рассказать, что думает о коронавирусе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вчера прилетели из Египта! Целый самолет загорелых украинских туристов, спокойно, # без паники зашел в терминал! Людям померили температуру и отправили забирать багаж! (можете посмотреть сторис)! После такого спокойного перелета, я не могу понять, почему вокруг этого проклятого вируса столько паники! Давайте еще раз узнаем, что оно такое?!?», - говорится в сообщении.

Дальше Никитюк рассказывает о том, почему не стоит бояться коронавируса, а также какие есть меры предосторожности. Кроме того, ведущая решила рассказать о специальной маске, которую придумала с друзьями. Реакция поклонников была предсказуемой.

«Боже, хоть один адекватный пост», «пост мне понравился», «У нас в Германии тоже некоторых накрывает паника 😱. Разбирают долгохранящиеся продукты а также антисептик, мыло и маски», «не болейте», «задолбали этим короновирусом, живите, не напрягайте себя», - пишут они.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск, в этот раз в Египет, откуда показала стильный "образ дня". Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк новые снимки, на которых позировала на фоне вечернего Шарм-эль-Шейха в сиреневом топе и спортивных штанах. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и отмечать, что Леся похудела.

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