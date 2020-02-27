Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась спортивным утром вместе со своим супругом Потапом

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда буквально завалила Инстаграм совместными фото с мужем, сделанными во время тренировки. Отметим, Каменских уже давно приступила к привычным тренировкам в спортзале и с удовольствием демонстрирует свою спортивную и яркую форму.

И это не удивительно, ведь она вместе с супругом Алексеем похудела на 20кг ради свадебной церемонии, прошедшей весной в прошлом году.

Сама звезда на представленных кадрах выглядит очень счастливо, ведь тренировки являются обязательной частью ее дня. Настя также любит бегать, независимо от графика и отдыха. Рано утром Каменских отправляется на пробежку, причем часто вместе с супругом.

«Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое😌 06:00 КИЕВ», – написала Каменских под новыми кадрами.

Недавно в разделе Стори появились кадры того, как Настя собиралась на песенное шоу "Голос", после артистка представила конченый итог сборов.

Фото оттуда Каменских также засветила в Стори. На новых кадрах она позировала не одна, а вместе с коллегами. При этом Настя одета в стильный и сдержанный наряд - классический серый комбинезон, подчеркнувший ее похудевшую и стройную фигуру. Сама артистка выглядит дерзко - на одном из кадров она даже забралась на судейское кресло и похвасталась глубоким декольте с массивными украшениями, скрывшими его.

Отметим, также звезда представила кадр с Юрием Горбуновым - ведущим музыкального шоу, звезда позировала на снимке в том же образе, что и на первом фото.

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