Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала себя в новом интересном образе в Инстаграм

На фото Светлана Лобода позирует в синем пиджаке и штанах, а образ дополнила каблуком, сумочкой и очками. Под пиджаком можно увидеть прозрачную сеточку. На фоне практически ничего не видно, хотя стоит певица, скорее всего, на песке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера. на показе одного из любимых брендов", - написала Лобода.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков за полчаса и написали несколько комментариев:

"Как же я обожаю этот style...", "У меня костюм из орехов и сухофруктов, склеенных мёдом", "Ну просто сияние...", "Ждем фото с Мадонной", "Вчера опять на первой полосе!", "Очень надеюсь что вам понравилось на показе", "Красотка наша. Как всегда прекрасна. Не зря всегда твердили миру что красота его спасёт и Свете Лободе кумиру костюм спасителя идёт", "Я смотрю ваши истории с @bicholla и начинаю понимать , что и на самом деле существует дружба между девушкой и парнем. Вы такие милые. Светлана, мне нравится ваша искренность".

Ранее мы сообщали, что Лободу растерзали за новый клип, сеть в ярости.

В этот раз на своей странице в Инстаграм звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой. В необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько часов назад.

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско.

Напомним, названы расценки на хиты Лободы, Лолиты и других звезд

А еще Politeka писала, что Лобода в кожаных штанах и лифчике напомнила о новом клипе

Также Politeka сообщала, что Лобода показала полураздетым красоткам, кто здесь главная суперзвезда



