Украинская телеведущая Регина Тодоренко запускает новый проект, в котором будет искать ответы на вопросы, волнующие всех мам
Как передает Politeka.net, об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.
Знаменитость довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram и демонстрирует фото семейных будней.
На этот раз она сообщила о совместном эфире с доктором Комаровским. Тодоренко отметила, что к ней часто обращаются молодые мамы с вопросами и для того, чтобы помочь им, они решили провести совместный прямой эфир.
"Я пока еще сама молодая мать, поэтому мы решили вместе с @doctor_komarovskiy доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попытаться ответить не только эти вопросы, но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни! Оставляйте свои вопросы прямо под этим постом и 28 февраля в 14:00 по Киеву, 15:00 по Москве подключайтесь к нашему общему прямого эфира!", - сообщила звезда.
Поклонники Регины обрадовались такой новости, но были и такие, которые назвали Комаровскиго некомпетентным:
"Ему и его мнению нет доверия, тк он давно уже живет на средства спонсора, а не врачебной практики(((", "Регина, это самый адекватный доктор жду эфир!!!", "Да Комаровский хороший доктор", "Вопросов нет. Смотреть буду обязательно. Люблю Комаровского и Тодоренко за адекватность.", - писали под ее постом.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Внучка Ротару устроила горячие танцы на камеру, бабушка не оценит: "Вау, не останавливайся"
Коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент
Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления: "отправилась в..."
В Украине появился фиктивный банк, вложенные деньги невозможно отследить: срочное предупреждение
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак