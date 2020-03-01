Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая появилась в компании разных звезд

Звезда опубликовала несколько ярких кадров в необычном наряде, пишет Politeka.net. Красотка позировала в синем жакете, который украшали цепочки, и белых брюках. На голове украинской знаменитости невозможно не заметить высокую белую шляпку.

Катя позировала рядом с Монатиком и Тиной Кароль. Особенно покорила вторая - на ней было блестящее платье с глубоким декольте.

"Где можно плодотворно провести вечер пятницы? На работе 😎😇 скоро в Светской жизни все самое интересное 😆", - написала Осадчая.

За 10 часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Наконец-то Тина", "Ну одни и те же лица... только наряды все меняют! Совсем не интересно... Вам надо менять формат передачи", "Вы с Тиночкой такие красивые 😻💥", "Осадча прикид жесть🙉😬😬😬🙉🙉🙉", "У Катюши такая шикарная фигура и тут такие штаны в невероятную «морщинку». Катюша достойна лучших штанов 👍", "Восхищаюсь Вами ❤️", "Невероятная", "Делу время потехе час", "Умница,👍 красавица👍👍👍👏👏👏", "Каждая передача без Монатика не обходится!Давайте как раньше больше всяких новостей и новых людей!", "👍Катюша Вы лучшая❤️❤️❤️💯", "Ну вы как человек великан 🤗 высокая и все кто с вами на фото такие гномики 🤭", "ужасная шляпка за всю историю светского ...", "Как всегда на высоте 😍", "Очень красивый образ! Сочетание белого и синего! ", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая поделилась фото с мужем Юрием Горбуновым. Счастливая пара позировала у камина с бокалами.

Модель надела белую футболку с принтом и пижамные штаны. Супруг звезды был в спортивных штанах и кофте.

Оба сидели напротив друг друга, они смотрели в глаза и улыбались.

"Зимние вечера у камина", - написала телеведущая в посте.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая предстала в Октябрьском дворце в Киеве.

Она была в красном платье с глубоким декольте.

Наряд выделил тонкую талию Осадчей и ее бедра. Украинская знаменитость позировала туфлях-лодочках. Завершила образ - красная шляпка.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета.

Как Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали.

Также Politeka сообщала, что Осадчая превратилась в роковую женщину и показала, чем соблазняет Горбунова.