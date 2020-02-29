Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала стильное летнее фото, позируя в светлом купальнике

Сама артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз Слава, которая недавно отправилась в отпуск за границу, показала стройную фигуру в светлом купальнике. Отметим, подтянутые формы артистки и секрет стройности звезды всегда интересовали поклонников.

Каждая женщина мечтает о подобной фигуре, поэтому многие интересуются способами похудения певицы. Так, на своей странице в Инстаграм ранее Каминская призналась, что решила испытать на себе интервальное голодание. На эту диету звезду вдохновил опыт мамы.По словам артистки, суть диеты заключается в режиме питания спустя определенные промежутки времени.

Похоже, такая диета действительно очень действенно сказывается на фигуре, поскольку под новым постом любопытные поклонники Славы принялись нахваливать формы артистки, а также расспрашивать ту об уже ранее рассказанных секретах такой фигуры.

В разделе Стори в Инстаграм артистка показала, как отдыхала в свободное от работы время вместе с детками и няней. При этом звезда не постеснялась показать себя в естественном виде – без макияжа и белья. Певица позировала в телесного цвета наряде, состоящего из бежевого боди и светлых брюк с широкой штаниной.

Для забавных роликов в социальной сети артистка использовала специальные Инстаграм-маски, которые являются копией частью знаменитого образа «Верки Сердючки». С серебристой звездой на голове Слава выглядела весьма необычно, однако пользователи сети не могли прокомментировать новый пост.

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