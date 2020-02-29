Ведущая шоу "Х-фактор", актриса Даша Трегубова поделилась снимком с публичного мероприятия

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото звезда телеканала СТБ позирует в красном гольфе и яркой юбке с геометрическим принтом. Девушка дополнила свой образ высокими сапогами. На одном фото Трегубова позирует для камер в одиночестве, а на втором к ней присоединилась еще одна телеведущая СТБ Надежда Матвеева. Как сообщила Трегубова, она в таком виде пришла на презентацию нового бренда украинской косметики.

За час пост артистки собрал почти тысячу лайков. Поклонники актрисы восхищаются ее внешним видом.

«Классные, прекрасные», «Талантливая и чудесно-прекрасная девушка», «Как всегда прекрасная», «Дарья, Вы очень красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова порадовала своих поклонников фотографией в купальнике. Девушка опубликовала снимок, на котором она красуется в черном купальнике с завязочками. Капли воды попали на ее тело. Даша изогнулась и показала свой животик и идеальную талию.

39-летняя Трегубова работает на телевидении с 18 лет, но широко известной она стала благодаря шоу «Х-фактор», куда ее пригласили вести 10 сезон шоу. Кроме этого, Трегубова выступает постоянным экспертом в телепроектах СТБ вроде шоу «Все буде добре» и «Битва экстрасенсов». Дарья снималась во множестве фильмов и сериалов украинского производства. В Инстаграме очень популярны ее ролики, где она читает стихи.

Актриса довольно часто ведет мероприятия и корпоративы, выступает продюсером шоу и режиссером. Как видим, девушка очень многогранна. Одно время она даже работала копирайтером в рекламном агентстве, где писала сценарии для рекламных роликов и слоганы к ним.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».