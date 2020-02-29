Украинская певица Вера Брежнева представила на серии кадров несколько ярких образов для рекламы собственного косметического бренда

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица. Чтобы не просто отвечать на любопытные вопросы поклонников по уходу за собой, а еще и помогать поклонникам в преображении, Вера создала целую серию косметики для девушек.

По словам артистки, концепция дебютной марки декоративной косметики сформировалась еще два года назад, но понадобилось время для проработки оттенков и текстур. Сегодня звезда представила стильные кадры из фотосессии со своей продукцией, показав не только идеальный цвет кожи и макияж, но и стройную фигуру на представленных кадрах в Инстаграм.

«Мне так хотелось сказать каждой из вас: Ты красива. Ты уникальна. Я не могу это сделать лично миллионам. Но теперь я могу делать это с помощью VERA @verabeauty.official Знай - Ты прекрасна.

Сегодня 3 месяца с момента запуска 💝 Мы растём, развиваемся и рады вам 🌸 А это видео напомнило о том вечере 💃🏼 спасибо всем, кто разделил его со мной!», – написала Вера в соцсети.

Ранее артистка поделилась с подписчиками новым фото, предупредив их о возможных неприятных инцидентах на предстоящем концерте – от мошенничества никто не застрахован. По рекомендации звезды, поклонникам следует скрывать номера билетов на фото, чтобы их места не украли:

"У нас идёт подготовка полным ходом, а я вижу, когда вы отмечаете меня на фото с билетами, и ОЧЕНЬ прошу закрывать номер билета и штрих код, во избежание кражи вашего места на шоу! Я жду именно вас", - написала Вера под стильным кадром в Инстаграм. На фото певица прикрыла свою грудь лепестками, засветив часть декольте.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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