Мне так хотелось сказать каждой из вас : Ты красива. Ты уникальна. Я не могу это сделать лично миллионам. Но теперь я могу делать это с помощью VERA @verabeauty.official Знай - Ты прекрасна. Сегодня 3 месяца с момента запуска 💝 Мы растём, развиваемся и рады вам 🌸 А это видео напомнило о том вечере 💃🏼 спасибо всем, кто разделил его со мной!