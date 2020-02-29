Українська співачка Віра Брежнєва представила на серії кадрів кілька яскравих образів для реклами власного косметичного бренду

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Зовнішності співачки позаздрить будь-яка жінка. Артистка виглядає свіжо і молодо. І не дивно, адже Віра постійно стежить за шкірою обличчя. Щоб не просто відповідати на цікаві запитання шанувальників по догляду за собою, а ще й допомагати прихильникам у преображенні, Віра створила цілу серію косметики для дівчат.

За словами артистки, концепція дебютної марки декоративної косметики сформувалася ще два роки тому, але знадобився час для опрацювання відтінків і текстур. Сьогодні зірка представила стильні кадри з фотосесії зі своєю продукцією, показавши не лише ідеальний колір шкіри і макіяж, але і струнку фігуру з представлених кадрах в Instagram.

«Мені так хотілося сказати кожному з вас: Ти красива. Ти унікальна. Я не можу це зробити особисто мільйонам. Але тепер я можу робити це з допомогою VERA @verabeauty.official Знай - Ти прекрасна.

Сьогодні 3 місяці з моменту запуску 💝 Ми ростемо, розвиваємося і раді вам 🌸 А це відео нагадало про те вечорі 💃🏼 спасибі всім, хто розділив зі мною!», – написала Віра в соцмережі.

Раніше артистка поділилася з передплатниками новим фото, попередивши їх про можливі неприємні інциденти на майбутньому концерті – від шахрайства ніхто не застрахований. За рекомендацією зірки, шанувальникам слід приховувати номери квитків на фото, щоб їх не вкрали:

"У нас йде підготовка повним ходом, а я бачу, коли ви відзначаєте мене на фото з квитками, і ДУЖЕ прошу закривати номер білета та штрих-код, щоб уникнути крадіжки вашого місця на шоу! Я чекаю саме на вас", - написала Віра під стильним кадром в Instagram. На фото співачка прикрила груди пелюстками, засвітивши частина декольте.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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