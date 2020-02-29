Артист удивил и на этот раз

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева не смогла сдержать гордости за своего мужа Сергея Глушко, более известного публике как стриптизер Тарзан

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографиями со съемок программы «Вечерний Ургант», гостем которой стал ее супруг, передает Politeka.

При этом певица не ограничилась снимками, где Иван в костюме на своем привычном месте, а Сергей – на диванчике рядом. Наташа также опубликовала пару снимков, на которых ведущий программы и его гость позируют в смешных фартуках, но без штанов. Тарзан, ко всем прочему, снял и свитер, оставшись в одних трусах.

«В этот вечер Пацаны были в ударе», – подписала публикацию Королева и пригласила всех на концерт, посвященный 50-летнему юбилею ее мужа, который он планирует отметить грандиозным шоу «50 оттенков Серого».

В комментариях одни подписчики порадовались успеху Сергея, другие же возмущались, что в таком возрасте тот по-прежнему обнажается на сцене и якобы позорит своего 18-летнего сына Архипа.

«Классный мужик Тарзан! Как говорится, все при нем - и ум и красота и мужественность», «Каждый зарабатывает как может, деньги не пахнут как говориться, насильно же не навязывают идти и смотреть, люди злые стали, нетерпимые к чужому успеху, на таких и внимания обращать не стоит, вы классные: и Наталечка, и Сергей, удачи и творческих успехов», «Позитивные, молодцы, семья👍без задних вредных мыслей, долгих Вам лет», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали, что артист поделился в Instagram фото, на котором предстал в черной майке и расстегнутой серой кофте. Изюминкой наряда стал кулон в виде когтя, свисающий на шее Тарзана. Артист смотрит куда-то мимо объектива и широко улыбается. При этом внимательные поклонники заметили, что он заметно помолодел, а кожа на лице посвежела.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное.

А еще Politeka писала, что Тарзан посветил на камеру своим достоинством, даже Наташа Королева не сдержалась.

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру.