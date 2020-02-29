Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская похвасталась фотографиями с участниками группы «Иванушки»

Фото и видео с музыкантами она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по всему «НеАнгелы» выступали на корпоративе. Там же выступала популярная в 2000-х группа «Иванушки». Слава сначала танцевала на фоне концерта, а потом показывала, как они с артистами общаются после мероприятия. Вместе с ней в компании Григория Аполлонова засветилась и Виктория Смеюха.

«Девочки, ставьте плюс, кто мечтал о таком фото с Аполлоновым. Мои мечты всегда сбываются, пусть даже спустя 20 лет», - написала артистка под фотографией с рыжим из «Иванушек».

Также Каминская опубликовала фото с Кирилом Туриченко (солист «Иванушек» с 2013 года), написав, что можно вывезти человека из Одессы, но Одессу из человека никогда. Как известно, 37-летний Туриченко родился и вырос в Одессе.

Фотографии вызвали настоящий ажиотаж у поклонников Каминской.

«Я никогда не мечтала. А тем более сейчас. Он стремный такой, спившийся», «А еще бы с Кириллом!)))) Ну уверенна, что у вас и с Кириллом есть фото!», «Как вам идёт эта стрижка. Чи себе замутить такую», «В 15 лет я была в него по самые помидоры влюблена, думала: «вот мой муж бушующий!», «Мечтала с ними всеми! И мечтаю) Иванушки слушаю до сих пор», «Как ты смеешь дразниться», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская опубликовала снимок в естественно-домашнем наряде и с распущенными волосами в парке. При этом певица на солнечном и нежном кадре любовалась розовыми розами.

Напомним, что Слава Каминская неожиданно намекнула на новую любовь: "Уже бабочки в животе".

Как сообщала Politeka, раздетая Каминская без стыда показала свое достоинство крупным планом: "Давай еще!".

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