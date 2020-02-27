Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото у весняному стилі, здивувавши домашнім нарядом

Відзначимо. сама артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

цього разу співачка вирішила показати, як позує біля вікна в природно-домашньому вбранні і з розпущеним волоссям. Як видно, перед камерою Слава з'явилася, сидячи на підвіконні з красивим видом за вікном.

На співачці надіто тонка чорна сукня з бретелями, а також леопардові черевики зі шнурівкою. Волосся зірки розпущені і красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж. При цьому сама Слава не дивиться в камеру.

"Настрій: задумливий. Плани на майбутнє: поворожити на ромашці, чиї метелики в моєму животі", – інтригуюче підписала новий кадр Камінська.

Шанувальники почали активно відповідати на представлений кадр.

Зазначимо, влітку минулого року Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром. Зараз зірка не розповідає про особисте життя, але іноді чимало дивує мережу своїми одкровеннями. Цього разу під стильним знімком з відомим автором артистка розповіла про переживання:

«Неможливо врятувати відносини, над якими не готові працювати двоє.🙌🏼 На фото Джон Грей, автор бестселера «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». Йому 68 років, і він 34 роки жив у шлюбі зі своєю дружиною Бонні (про яку йде мова в книзі). Якщо ви ще не читали, можете починати гуглити, це майже настільна книга!👌🏼

Після його лекції я вірю в гендерні ролі, і в те, що чоловікам властиво приміряти на себе атипове поведінку. Боязнь прийняття рішень, перекладання відповідальності, втеча від проблеми і т. д.

Іноді варто послухати спеціаліста і перестати займатися самокопанням. Мудрість, стриманість, аргументація — підстав не вірити Джону немає. Дівчата, пам'ятайте, те, що вам нав'язують 30-річні хлопчики — далеко не завжди істина в першій інстанції✌🏼», - написала Слава.

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