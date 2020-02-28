Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", показала новий образ в Instagram

На фото Слава позує в капелюшку і топі або майці. Вона лежала на лежаку і дивилася кудись убік. Фото було зроблено досить крупно. Волосся в цей раз співачка зібрала в хвіст. На тлі можна побачити газон та іншу рослинному. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Згориш з таким захистом", "Слава, ви гарно виглядаєте", "Красива", "А я думала, що то коньячок у вас стояв на столі", "Дуже ніжна, така природна", "Слава, відмітьте виробника купальника, будь ласка".

Раніше ми повідомляли, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала перше фото з відпустки, в який вирушила вчора.

цього разу зірка показала, як відправилася у відпустку за кордон і поділилася з курортного міста милим фото в ресторані.

Так, артистка виглядала по-літньому яскраво і світло з легким макіяжем на обличчі і в світлій майці.

«Нереально смачний ресторан 👌🏼 той випадок , коли не шкода поправитися 🤣 Яка кухня вам заходить без коли ?😂», «Я колу зеро п'ю щодня, Славентий мій!😉 😍», «Мамкина кухня мені більше всього без коли заходить..».

Повідомлялося, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

цього разу співачка вирішила показати цілу добірку кадрів з відпочинку, архівних відео, зроблених перед концертом, а також ролики з колегою по групі. На представленій збірці Слава здивувала дикими танцями і спокусливими нарядами - від чорного білизни, до червоного купальника.

Зазначимо, дану підбірку в Instagram Слава представила, щоб показати, як веселиться під музику свого друга.

Нагадаємо, Камінська вирішила покинути Україну відразу після відпустки

А ще Politeka писала, що Камінська несподівано натякнула на нову любов

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