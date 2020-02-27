Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала ніжне фото в літньому образі поруч з квітами

Сама артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Цього разу співачка вирішила показати, як позує біля вікна в природно-домашньому вбранні і з розпущеним волоссям у парку. При цьому співачка на сонячному і ніжному кадрі милувалася рожевими трояндами.

«Четвертий переліт за тиждень✈️ Як думаєте, куди на цей раз?🤔», – інтригуюче підписала новий кадр зірка. При цьому в геолокації вона поставила відмітку на «Бориспільський аеропорт».

Шанувальники співачки відразу ж почали припускати, куди ж відправиться зірка і які у неї майбутні плани:

«Шкода, я не змогла з Вами😢», «Навіщо питати те що нам не цікаво ?», «Дай вгадаю😂😂😂 в Іспанію?😂😂😂», «В Магадан😂», «як гарно з довгим волоссям 😍», «Думаю туди, де я🔥😘», «У теплі краї 🌷», «В емірати😍», «Знову в Іспанію?)», «Може Прибалтика?», «Головне нічого не забути, якщо далеко💗».

У розділі Сторі Instagram артистка показала, як відпочивала у вільний від роботи час разом з дітками і нянею. При цьому актриса не посоромилася показати себе в природному вигляді – без макіяжу і білизни. Співачка позувала у тілесного кольору вбранні, що складається з бежевого боді і світлих штанів з широкою штаниною.

Для забавних роликів в соціальній мережі артистка використовувала спеціальні Instagram-маски, які є копією частиною знаменитого образу «Вєрки Сердючки». З сріблястою зіркою на голові Слава виглядала досить незвично, однак користувачі мережі не могли прокоментувати новий пост.

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