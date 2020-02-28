Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала перше фото з відпустки, в який вирушила вчора

Відзначимо. сама артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Цього разу зірка показала, як відправилася у відпустку за кордон і поділилася з курортного міста милим фото в ресторані.

Так, артистка виглядала по-літньому яскраво і світло з легким макіяжем на обличчі і в світлій майці.

«Нереально смачний ресторан 👌🏼 той випадок , коли не шкода поправитися 🤣 Яка кухня вам заходить без коли ?😂», «Я колу зеро п'ю щодня, Славентий мій!😉 😍», «Мамкина кухня мені більше всього без коли заходить..», «Ох і красива Рижик!🤤😍👩🏼‍🦰», «Я колу не п'ю, але іноді так пробиває, що я як алкаш йду і біля кіоску відразу її фигачу😂😂».Е

До цього співачка вирішила показати, як позує в природно-домашньому вбранні і з розпущеним волоссям у парку. При цьому співачка на сонячному і ніжному кадрі милувалася рожевими трояндами.

«Четвертий переліт за тиждень✈️ Як думаєте, куди на цей раз?🤔», – інтригуюче підписала новий кадр зірка. При цьому в геолокації вона поставила відмітку на «Бориспільський аеропорт».

Шанувальники співачки відразу ж почали припускати, куди ж відправиться зірка і які у неї майбутні плани:

«Шкода, я не змогла з Вами😢», «Навіщо питати те що нам не цікаво ?», «Дай вгадаю😂😂😂 в Іспанію?😂😂😂», «В Магадан😂», «як гарно з довгим волоссям 😍», «Думаю туди, де я🔥😘», «У теплі краї 🌷», «В емірати😍», «Знову в Іспанію?)», «Може Прибалтика?», «Головне нічого не забути, якщо далеко💗».

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