Популярная украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в Париже

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда стоит на площади. Она одета в черную кофту и джинсы. Сверху певица накинула шубку, а в руках у нее красуется брендовая сумочка.

«Ну что же ты творишь со мной Париж?», - подписала Лобода пост, оставляя отсылку к своей новой песне.

В комментариях поклонники стали писать продолжение песни, а также хвалить Лободу за внешний вид. Всего за 10 минут фото артистки собрало более 10 тысяч лайков.

«Мне это нравится», «У этих ног есть конец», «Как всегда супер», «Какая же клаааассная песня», «Левый берег! Я на правом!», «Шикарная песня», «Хотим от Вас уже лирику, чтоб мурашило, а какую песню мы хотим, Вы сами знаете», «Шуба шикарная», - пишут пользователи сети.

Лайк под фото Лободы поставила российская певица Лолита, которая, как и Лобода, родилась в Киеве.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода улетела в Париж, покинув Россию сразу после выхода нового клипа «Новый Рим». Чтобы подогреть интерес к своей новой работе певица активно постит новые кадры, снятые во время работы над клипом. Отметим, что новый клип артистки, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, получился весьма специфическим. Лобода выбрала для работы странные образы и вытворяла странные вещи.

Кстати, уже находясь в Париже, Лобода встретилась с еще одним украинским артистом, певцом Иваном Дорном. На снимке Лобода выглядела счастливой. Артистка написала, что они вместе ходили на концерт Мадонны и им очень понравилось. Певица отметила, что сходила бы туда еще раз.

Напомним, что Светлана Лобода сбежала из России после скандального клипа, новые кадры впечатляют.

Как сообщала Politeka, Лобода не смогла скрыть все свои прелести под слоями одежды: "Тилль просто счастливчик".

Также Politeka писала, что Лобода устроила жаркий отдых в Париже в компании знаменитых красавцев: "Хоть двигалась?".