Після публікації кліпу на пісню "Новий Рим", який розкритикували користувачі, українська співачка Світлана Лобода виїхала з Росії в Париж

Лобода презентувала кліп на платформі "Ютуб". Світлана активно підігрівала інтерес публіки до нової роботи. Але після виходу кліпу фанати виявилися незадоволені. Про це пише Politeka.

У ролику Лобода з'являється на НЛО і починає дивно танцювати посеред дороги. Співачка була одягнена в волохату коротку шубу, шкіряні шорти й бюстгальтери. Після цього Світлана вибухає і з'являється в інших амплуа. Незважаючи на те, що продюсером був успішний режисер Алан Бадоєв, ролик фанати не оцінили.

Кліп отримав 10 тисяч дизлайків і 16 тисяч лайків.

В коментарях багато негативних відгуків:

"Треба Лободі відпочити, бо це "дичину" повна. Останнім часом тексти дуже слабкі, кліпи це взагалі, навіть якщо взяти "Світу мало" , про це взагалі мовчу. Ніякого смислового навантаження, ніякої естетики, просто "масовість" . Повертайся, "стара" Лобода, ми ж знаємо, ти можеш", "Той момент, коли не знаєш кого покликати - екзорциста, уфолога або нарколога для Бадоєва", "Що може бути уморительней, коли співаючі труси пробують неординарні стилі з метою вистрілити)) P. S. стрибнувши вище голови - переконайся, що не розіб'єшся об стелю)".

Після цього Лобода опублікувала в синьому костюмі фотографію з Парижа, куди вона поїхала на показ мод. А на другому фото вона вже позує в іншому вбранні на тлі місцевої визначної пам'ятки.

Повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода показала спокусливий образ в чудовому вбранні.

Виконавиця позує, сидячи на стільці в гримерці і грайливо розставивши ноги. При цьому на Світлані бюстгальтер без бретелей і брючний костюм насиченого червоного кольору, піджак від якого накинутий на плечі і відкриває відмінний огляд на пишний бюст і пружний прес артистки.

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