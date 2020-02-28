Відома українська співачка Світлана Лобода, що виїхала жити і будувати кар'єру в Росії, показала нове фото з відпочинку в Instagram

На фото Лобода позує в чорному піджаку, під яким видніється прозора сіточка. Образ доповнила Світлана очками у вигляді сердечок, а також великими сережками. На тлі можна побачити скло, а також стелю. Відомо, що співачка проводить відпочинок у Франції. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я так люблю це місто - Париж. Може зробимо концерт тут? що скажете? куди їхати після тижневої відпустки?))", - написала Лобода.

Фанати встигли поставити майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Красуня", "нас крига скресла, сніг почав танути а ви приїдете і жовтець відразу вистрибнуть", "Окуляри ульот", "Завоюємо Париж такою красою!", "Люблю Вашу творчість! Думаю Вам давно пора підкорювати Париж", "Ось дивлюся і розумію - бідні ваші вуха", "Правильно Шиллер сказав: «Красива жінка не може мати недоліків»".

Раніше ми повідомляли, що знаменита співачка Світлана Лобода показала стильний кадр з відпочинку у Парижі з колегами.

цього разу зірка показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи разом зі знаменитим співаком Іваном Дорном та Бичоллой – відомим дизайнером і близьким другом.

«Ми такі щасливі , бо нам добре 😍сходили на @madonna 🔥🔥Чесно ? Я б сходила ще !! Такий стильний і чіткий спектакль . Хореографія незрівнянна!!!стільки думок . і таке післясмак... Номер frozen мене порвав!!! Я дуже рекомендую вам встигнути . у Парижі до середини березня ще будуть вистави . П. с. і яке ж це правильне перевтілення ! Захват і кайф🤲», – бурхливо прокоментувала новий пост зірка.

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