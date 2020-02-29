Известный украинский певец MELOVIN показал новый образ в Инстаграм

На фото Константин Бочаров, такое настоящее имя певца, позизовал в кепке, толстовке, больших очках и джинсах с дырками огромного размера на коленях. Он был в автобусе или чем-то подобном. Можно увидеть сидения и окно со шторками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера начали с Херсона, жаркого и эмоционального! Сегодня Николаев! Попробую тебя на вкус", - написал певец под фото.

Фанаты успели поставить более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Андрей Михайлович это вы?", "Как тебе концерт в Херсоне?", "Удачи и сил", "Я не могу поверить что это действительно происходит со мной", "Так. Видимо тур в поддержку новых джинсов, Красавчик", "Кепку у Данилко взял?)", "Боже, зашей штаны, ребенок", "До завтра", "то будет мой первый концерт. Будет невероятно круто. Моя мечта сбудется", "Не холодно в таких джинсах????", "Мэл, скинь фотки пожалуйста", "Тебе не холодно с такими дырками на коленях?", "Ждём тебя в Одессе", "как справится в тупостью людей, очень нужен твой совет сейчас)))".

Ранее мы сообщали, что украинский певец MELOVIN поделился в сети важной новостью. Об этом участник Евровидения от Украины рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

Константин Бочаров опубликовал трогательное видео, на котором он шагает с ребенком на руках под церковный звон. Сначала кажется, что идет как на каторгу, ведь его лицо серьезно, на глазах – черные очки, а также он одет во все черное. Более того, MELOVIN даже шаги делал в такт звон колоколов. После чего артист начинает улыбаться и поворачивает ребенка к себе лицом. Эпатажный во всем певец не смог и здесь не удивить публику.

Напомним, MELOVIN устал молчать и выдал всю правду о романе с Данилко

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