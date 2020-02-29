Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз растянулась в шпагате перед своими подписчиками в соцсети

Скандальная 44-летняя светская львица и балерина поделилась новым снимком в Instagram, на котором уже в который раз продемонстрировала своей аудитории фирменный шпагат.

Волочкова сидит на лавке из дерева в своем знаменитом комбинезоне с тигром, расставив ноги в стороны, а перед ней – ваза с цветами. Позади артистки – фотообои с медведями, а для завершения образа Анастасия зачем то взяла в руки лапти и позирует с ними, держа руки возле лица.

«В лесу», – коротко подписала кадр Волочкова.

Комментариев к снимку нет, поскольку звезда, устав от потока критики на ее публикации, в очередной раз закрыла возможность подписчикам оставлять свое мнение на ее странице.

Несколькими часами ранее балерина заинтриговала фанатов фотографией в вертолете, рассказав о том, что у нее случилось «спонтанное романтическое свидание». На снимке она позирует, сидя в кресле пилота. Женщина также сообщила, что прихватила с собой в полет свежий салат. Куда именно отправилась Волочкова и с кем, уточнять она не стала.

Ранее мы рассказывали, что знаменитость опубликовала снимок из бани, на котором позирует в чем мать родила. Правда, все срамные места она предусмотрительно прикрыла вениками. Стоит отметить, что в одном из своих ранних постов женщина отмечала, что является реальной фанаткой русской бани.

«Уютное платье из любимого канадского дуба.😊 Очень оздоравливает!👍 Всем желаю прекрасных выходных!», – подписала она провокативный кадр.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор.

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.