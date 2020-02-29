Алина Гросу покорила новым образом в строгом наряде с впечатляющим декольте

Популярная украинская певица после свадьбы перебралась жить в Россию, но не забросила свою карьеру в Украине. Артистка продолжает выпускать новые песни и клипы и выступать на различных мероприятиях. Как сообщает Politeka, Гросу поделилась в своем Инстаграм кадрами одного из таких выступлений.

Так, артистка выступила на концерте «Русского Радио Україна». По этому поводу она поделилась двумя новыми фото. На первом певица дает интервью до или после концерта. На снимке можно хорошо рассмотреть наряд Алины, которая для выступления выбрала строгое черное платье с серебрянными украшениями в виде ципей на рукавах. Строгий крой наряда оригинально дополняет глубокое декольте, которое выгодно подчеркивает формы певицы.

На втором снимке Гросу уже выступает на сцене со своей подтанцовкой.

«Спасибо @rusradio_ua за то, что так высоко оценили мою песню #ГрязныеТанцы была счастлива вчера, находясь на сцене, видеть большое количество подпевающих мне людей спасибо вам за вашу любовь и поддержку!», - написала Гросу.

В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами.

«Ну очень красивая. Это тебе спасибо, Алин. За твои песни и любовь», «Оч клевая песня и исполнение ах, да, и клип», «Ты лучшая!», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Гросу обескуражила новыми фото, на которых она, оголив плечо, стоит рядом с молодым человеком.

Снимки с радиостанции она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Гросу стоит рядом с радиоведущим, который сидит на стуле. Алина надела черную кофту с голыми плечами. Под них певица надела кружевное белье, которое выглядывает из-под кофты.

Фотография Гросу получилась весьма провокационной, ведь молодой парень повернул голову и смотрел прямо на грудь артистки. Видно, что Гросу сильно похудела и стала очень миниатюрной.

«С самого утра мы бесчинствовали с радио и вели душевную беседу», - рассказала Алина.

Напомним, бесстыжая Алина Гросу в кружевном лифчике пошалила с новым мужчиной.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу забыла о муже и без стыда прижалась к новому горячему красавчику.

Также Politeka писала, что шикарная Гросу взбудоражила новым образом, девушку не узнать.