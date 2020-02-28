Звезда была во всем красном

Популярная украинская певица Алина Гросу сняла клип на песню "Арестован" и поделилась кадрами съемок

Артистка опубликовала снимки в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Звезда предстала в ярком образе в ретро-стиле.

На певице - красное платье с беретом. Наряд выделил тонкую талию и красивые бедра.

Стоит отметить, что певица выбрала босоножки на тонкой шпильке, а завершила ее образ красная помада.

На представленных кадрах артистка не сама, а с актером. Мужчина обнял девушку, стоя сзади. Интересно, ревнует ли звезду муж?

"Кто уже слушал / смотрел #АРЕСТОВАН ?🔗🔗🔗❤️ Делитесь впечатлениями 🙏🏻😘😘😘", - написала Алина в посте.

За 40 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Я только слушала, а клипа не смогла найти", "Бомба пушка клип", "Классный", "Классная песня😍", "Офигенная песня😍офигенный клип😍 и вы офигенные✨😍😍😍😍❤️", "Супер Алиночка!!)))) Умнички, красавчики!!!)))Спасибо большое Вам за клип!!!))) РОМОЧКА, красавчик!!))) Самые лучшие 💋💋💋❤❤❤🔥💃💃😊😊😘😘😘🌹🌹🌹🌹🎉🎉🎉🎉🎉💣💣💣💣🧨🧨🧨🔥", "Вы красавица как всегда!!!", "Красивые 😍😍", "Круто🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Какая ты красивая😋😻 Образ🔥 Красотка👍 Я, слушала) песня бомба💣 Мне понравилась💋 И смотрела) это круто👌❤️", "Алиночка, вы большая умничка, очень красивая и действительно приятно смотреть такие роботи🌷 надоели уже голые же на экране, продолжайте в том же направлении ❤️🌹", "Мне очень нравится! Этот Ваш новый стиль в музыке просто бомбезний. А главное - нет на кого не похож. И тембр уникальный, манера исполнения особенная. Видно, что твердо работаете над личность не копируя никого", - написали пользователи сети.

Напомним, на недавнем снимке Алина Гросу предстала в романтическом образе. Девушка позировала в красном закрытом, но облегающем наряде - платьице на пуговицах в красно-черный квадрат.

Наряд выгодно подчеркнул практически все преимущества фигуры молодой красавицы-артистки, ее пышную грудь в частности. Образ Алины дополнили пышная укладка и неброский макияж.

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