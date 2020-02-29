Известная украинская певица MARUV показала новый образ на просторах Инстаграм

На фото певица позирует в колготках и длинных сапогах выше колена. Верх у MARUV тоже был из прозрачной сеточки. Можно легко увидеть белье через нее. Образ певица дополнила шляпкой и большими серьгами. На фоне ничего не видно, так как снимок был студийным. Анна Корсун, такое настоящее имя певицы, сидела на одной ноге, а вторую задрала. На втором фото она уже ее выставила в бок, а грудь вперед. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня международный день редких заболеваний))) с праздником. Не болейте", - написала Корсун под фото.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Шикарная", "Психическое нарушение", "праздников мало не бывает", "И вам не хворать :)", "Отвал башки", "Как раз сегодня у меня инфекция глаза . С праздником", "умеешь вылечивать людей с такими фотографиями",. "Я, которая читая этот пост болею".

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV, поделилась с поклонниками новыми кадрами, сделанные во время последней фотосессии.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в шубе и черном боди.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.

Так, на странице артистки в социальной сети Инстаграм MARUV поделилась с поклонниками откровенным кадром из новой фотосессии. Сама звезда одета в тонкий черный боди с завязками на шее, на одном плече Анны свисает массивная шуба с разноцветными пятнами, а стильный образ завершает черная шляпа и макияж с подведенными глазами.

Напомним, MARUV раздвинула ноги и устроила грязные танцы в обтягивающих лосинах

А еще Politeka писала, что MARUV на коленях засняли в самый неприличный момент, кадры облетели сеть

Также Politeka сообщала, что Расторгуев позвал MARUV в РФ, не забыв оскорбить украинцев



