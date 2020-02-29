Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда Квартал 95, показала новые фото в Инстаграм

На фото Сопонару позирует в одном черном платье. Ирина была с распущенными волосами. На фоне можно увидеть пляжный песок и океан, а также горизонт и заходящее солнце. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Красиво", "Привет", "Прелесть", "Дружишь с Надей Дорофеевой меня это очень давно интересует?", "Красивый вид и Вы как всегда красивы.Удачи Вам", "Красивое фото", "Классная", "Супер".

Сообщалось, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару отдыхает на Бали, откуда публикует красивые фото.

Так, на одном из недавних фото красотка позировала в раздельном купальнике. Верх был с плетением между грудей, что придавало снимку некой пикантности.

Маленькие плавки едва держались на упругой пятой точке звезды.

Фигура красотки безупречна - тонкая талия, упругий пресс и стройные ножки.

Ирина держала доску для серфинга, представ прямо на берегу. На пальцах знаменитости можно рассмотреть яркий маникюр.

Красотка распустила волосы, которые развеял ветер. Девушка наклонила голову.

"Голубое настроение💦", - подписала снимок артистка.

Сообщалось, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару порвала сеть фото в купальнике.

Судя по геолокации, артистка находится в горной части Бали, а именно в городе Убуд. На одних из последних фото с отдыха Ирина позирует в купальнике с откровенным разрезом почти до самого пупка.

Купальный наряд едва прикрывал прелести звезды, и кроме того, благодаря вырезу стала заметна татуировка на пикантном месте украинской знаменитости - между грудьми. Образ Сопонару завершили большие темные очки и длинные мокрые волосы, которые она распустила.

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