Известная в Украине комик из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару понежилась на пляже

Актриса отправилась на популярный экзотический курорт и похвасталась стройной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новом опубликованном Ириной кадре с отдыха она позировала на лежаке в леопардовой сорочке. Кроме прочего - стройных ножек и очертаний идеальной фигуры - показала еще и всю атмосферность релакса под палящим солнцем и экзотической растительностью.

Знаменитости ранее неоднократно в комментариях под ее постами говорили о худобе и о том, какая же она "модель", "умничка", "красавица" и "энергетический заряд-пример для всех вокруг".

Известная в Украине блондинка Сопонару часто публикует в сети привлекающие внимание снимки, но стоит отметить, что лишнего в сети не показывает - почти все фото оформлены со вкусом и "загадкой".

Ранее же Ирина засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время:

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

«Интересно зачем Дантес надел платье», «Ира, куда грудь делась?», «А Володя кому-то нужен?», «Вова тоже молодец!», «Очень классные», - пишут они.

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