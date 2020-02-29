Известный российский певец Филипп Киркоров показал в Инстаграм, как сходил с детьми на выставку Сальвадора Дали

На кадрах Киркоров позирует в чем-то напоминающее свитер, а также оранжевой футболке. Образ он дополнил белыми штанами. Филипп с детьми пошел на выставку, где смотрел картины известного художника. На кадрах можно увидеть, как семейство гуляет по галерее. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Решили всей семьей проникнуться творчеством Сальвадора Дали и отправились на выставку в Манеже - «Сальвадор Дали. Магическое искусство». тобы приобщиться к чувству сколь прекрасного, столь и сюрреалистического... Хотя в нашей жизни и так много сюра 🦠 Но дети получили невероятное удовольствие и я даже удивился от их глубоких вопросов о символах и знаках в творчестве Дали и о его отношениях с Галой...👌🏼 Так масштабно художник еще никогда в России не выставлялся. Так что отправляйтесь в Манеж! За искусством! За прекрасным! Стоит того!", - написал Киркоров.

Фанаты успели посмотреть ролик более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Филипп, здравствуйте))), как же приятно видеть Вас вместе с детками, с папой, Мари Филипповной и дядей- Вы Невероятные!!! Филипп, Вы Восхитительный папа!!! Спасибо Вам Огромное за Красивые сторис и видео, что показали нам эту Необычную выставку!!! Мы Вас Обожаем!!!", "Прекрасная экскурсия, всей семьёй!!! Молодцы, классно отдохнули!!! Очень интересно и познавательно, особенно, для Аллочки- Виктории и Мартина!!!", "Это было потрясающе. Самая восхитительная выставка картин Сальвадора Дали. очень приятно, что вся семья в сборе и эти драгоценные минуты вы провели вместе".

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