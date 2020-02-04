Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала новые фото с черно-белой фотосессии

На фото Суббота позирует в шляпе и пышном платье с огромным декольте. Можно заметить, что она в этот раз забыла о белье. На первом фото Анастасия позирует более крупным планом с завязанным бантом на шее. На втором снимке ее сняли по коленки и можно оценить фигуру модели. Образ Суббота дополнила серьгами в виде колечек. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 лайков и успели оставить несколько комментариев под фото:

"Очень красивая", "Вам очень идет этот образ", "Люблю это".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала себя в новом ярком образе.

На фото Анастасия позирует в черном платье в пол и большой шляпе. По фону можно понять, что Суббота принимала участие в показе мод. Модель на снимке была без белья и благодаря глубокому декольте можно оценить формы девушки.

Сообщалось, Анастасия Суббота представит Украину в США на международном конкурсе Мисс Вселенная.

Модель накануне заокеанской поездки поведала украинцам и поклонникам по всему миру о болезни и жизненных трудностях.

Когда-то мать теперь уже звездной красавицы переживала депрессию из-за возможного тогда развода с супругом. Тогда, по сути, еще ребенок пошел на «недетские» заработки - Анастасия Суббота отправилась работать в Китай и после продолжительных трудов смогла с матерью вместе накопить на квартиру под Киевом:

«Это был очень трудное время, мы спали вдвоем на надувном матрасе. Я прекратила общение с отцом, и это продолжалось два года. Постоянно курсировала между Украиной и Китаем, ни о какой личной жизни и речи не было. Было такое безумное напряжение, в конце концов мои нервы не выдержали», - призналась модель.

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