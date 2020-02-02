Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала себя в новом ярком образе

На фото Анастасия позирует в черном платье в пол и большой шляпе. По фону можно понять, что Суббота принимала участие в показе мод. Модель на снимке была без белья и благодаря глубокому декольте можно оценить формы девушки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы познакомились с @gasanova_elvira в 2018 году. Уже четвертое шоу! Люблю тебя очень! Благодарю судьбу за наше знакомство!", - написала Суббота.

Фанаты успели поставить почти две сотни лайков и оставили хвалебные комментарии, отмечая стиль и красоту Анастасии.

Ранее мы сообщали, что Известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота проводила отдых на Сейшельских островах.

Так, одних из последних снимков Анастасия позирует, видимо, на балконе, с которого открывается красивый вид. Позади украинской знаменитости виднеются холмы с растениями и бассейн с синей водой.

Девушка позировала, прислонившись к железной опоре.

Красотка запрокинула на забор одну ногу, опираясь на вторую. На ней - черный купальник с завязками и черный прозрачный халатик.

Сообщалось, что Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота поделилась ярким фото с празднования Нового года.

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала совместный снимок с подругой. На фото девушки отмечают Новый год на фоне наряженной елки в неизвестном заведении. При этом Суббота уточнила, что дело происходит за границей. По словам девушки, это первый Новый год, который она отмечает не в Украине.

«Первый раз отмечаю Новый Год не в Украине! Лерчик спасибо что ты со мной! Люблю! Желаю всем такой дружбы!», - подписала она снимок, судя по всему, обращаясь к своей подруге.

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