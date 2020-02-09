Известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, показала новый образ

На фото Суббота позирует в голубом платье в пол. Анастасия для образа взялась за него и немного подняла до уровня пояса. Второй рукой она взялась за голову. Фото было сделано профессионально на студии с пышной укладкой волос. На фоне нет ничего, но можно заметить, что рядом окно с закрытыми жалюзи, тень которых можно увидеть на стене. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить за два часа 87 лайков фотографии. И написали несколько комментариев, отмечая красоту модели и заявив, что она похожа на "Золушку".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала новые фото с черно-белой фотосессии.

На фото Суббота позирует в шляпе и пышном платье с огромным декольте. Можно заметить, что она в этот раз забыла о белье. На первом фото Анастасия позирует более крупным планом с завязанным бантом на шее. На втором снимке ее сняли по коленки и можно оценить фигуру модели. Образ Суббота дополнила серьгами в виде колечек.

Фанаты поставили более 100 лайков и успели оставить несколько комментариев под фото:

"Очень красивая", "Вам очень идет этот образ", "Люблю это".

Сообщалось, что известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, показала снимок с отдыха.

На фото Анастасия позирует в профиль. Суббота оказалась только в купальнике, оно и не удивительно, ведь какая одежда еще нужна для пляжа. На фото можно оценить фигуру модели, а также длинные ножки. На фоне можно увидеть, предположительно Бург-эль-Араб, роскошный отель в Дубае. А значит Анастасия поехала покорять сердца в АОЕ.

Напомним, Мисс Украина забыла о белье и посветила своими "мячиками" в глубоком декольте

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