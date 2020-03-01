Популярная певица Оля Полякова впечатлила ярким кадром из Парижа
Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом она нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. Например, совсем недавно она давала тур по Канаде и США, а после этого вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику.
Конечно не забывала она и о пляжных снимках, которые активно демонстрировала в сети. На этот раз певица отправилась встречать весну в столицу Франции Париж.
На своей странице в Instagram она поделилась фото, на которых выглядит очень счастливой. Полякова позировала посреди знаменитого парижского кабаре Crazy Horse в компании своей приятельницы.
Для выхода в свет знаменитость выбрала экстра-мини черного цвета с вырезом. Наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды, в частности, ее тонкую талию и длинные ноги. Рукава и верх платья украшены стразами серебристого оттенка. Она дополнила свой стильный лук удобными полуботинками, а также сумочкой на ремешке. Легкий макияж с нюдовыми шиммерными тенями и длинные ресницы довершают образ поп-дивы.
К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать снимок, ведь его Полякова показала на своей страницы в Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что украинская певица Оля Полякова с завидной регулярностью постит фото с отдыха - на сей раз эффектная блондинка-артистка побывала в очаровывающем своей красотой и шармом Париже.
Артистка без макияжа, но в штанах в облипку и с распущенными волосами выглядела весьма свежо и стильно. Кроме того на исполнительнице были актуальные в нынешнем сезоне высокие ботинки, свитер с золотистым принтом и сумочка.
На снимках Ольга расположилась на заборчике у главной достопримечательности столицы Франции и игриво улыбалась на камеру.
Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.
Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».