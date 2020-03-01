Дочь бывшего народного депутата Украины (Оппозиционный блок), экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина Алла решила бросить пить

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Девушка предложила своим фолловерам поддержать ее «АнтиАлко марафон 2».

«У вас есть уникальная возможность почистить свой организм и получить ещё и презент в конце от меня. За 2 месяца с вас выйдет полностью алкоголь и его остатки..поверьте, вы кайфанёте», - написала девушка.

По ее словам, марафон без алкоголя будет длиться с марта по май. Она даже планирует поддерживать своих поклонников в отдельном Телеграмм-канале.

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За два часа пост Добкиной собрал более 800 лайков. Ее поддержала даже известная певица Слава Каминская. В комментариях фолловеры обсуждают, зачем Добкиной понадобилось бросать пить.

«Как бы на алкашку вы не похожи», «Эти глаза. Нереальной красоты. Разве можно здесь не участвовать? Даже я согласна», «А как же 8 марта пропустить бокальчик?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что свой пост Алла сопроводила очень чувственным снимком. На нем она крупным планом показала свое лицо с идеальным мейком. Волосы девушки были уложены в фирменную голливудскую укладку. А от голубых глаз, которыми девушку наградила природа, невозможно отвести взгляд.

Ранее мы писали, что Алла Добкина похвасталась новым снимком из Парижа. Она рассказала, что провела в столице Франции выходные.

«Я не могу всех отметить… потому что меня больше не возьмут с собой. Невероятно вкусные рестораны… красивые виды вокруг и очень хорошая Погода... Париж… забери нас обратно, а я невероятно хочу улететь опять», - написала дочка экс-нардепа.

Напомним, что Алла Добкина подчеркнула прелести топиком с большим декольте: "Нереальная".

Как сообщала Politeka, Алла Добкина засунула прелести в черную кожу и растворилась в зажигательном танце: "Ну, надо же какая...".

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