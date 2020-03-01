Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась трогательным снимком с мужем
Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимке Билык стоит в обнимку со своим мужем, продюсером и фотохудожником Асланом Ахмадовым. Артистка ярко накрашена, ее губы на фото выглядят очень неестественно. Ее 47-летний муж на фото, наоборот, выглядит помолодевшим. У него отросшие волосы и борода.
«Мой муж - режиссер моего нового Шоу!! А я - его любимая Артистка!! А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?», - подписала Билык снимок.
Фотография звезды набрала уже более 11 тысяч лайков. Поклонники восхищаются звездной парой.
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«Как же круто звучит режиссер моей жизни...надо мужу комплимент сделать», «Самые красивые и лучшие», «Счастья Вам! Вы его заслужили...», «А практически все любящие и любимые мужья являются и должны быть режиссёрами нашей жизни», «Нет, он меня предал», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Билык и Ахмадов поженились в 2015 году. Суррогатная мать родила звездной паре сына Табриза. Новость стала шоком для фанатов, которые не знали о планах певицы вновь стать мамой. Билык признавалась, что влюбилась в Ахмадова, когда увидела его в фильме про Людмилу Гурченко, чьим стилистом он был.
Ранее мы писали, что Ирина Билык поделилась архивной фотографией с пышной прической. На фото на Билык надет парик с черной шевелюрой. Видно, что певица на снимке очень молодая. Вероятно, ей тут около 30 лет.
"Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает Любовь. Как вы думаете, какая могла бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?", - игриво спросила Билык у поклонников.
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