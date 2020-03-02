Одна из самых голосистых участниц «Женского квартала» Марта Адамчук продемонстрировала подписчикам безупречный вкус

На своей странице в Instagram девушка опубликовала черно-белый снимок, на котром позирует на берегу реки, стоя на бетонной лавочке, передает Politeka.

На ней – прозрачная блузка, из-под которой видно черное белье, черно-белый жакет до середины бедра, черные брюки и перчатки, а также высокие сапоги. Артистка смотрит куда-то в сторону, улыбаясь при этом, а весь снимок выражает расслабленность и умиротворение.

«На краешке земли», – подписала кадр звезда.

Ранее мы рассказывали о том, что Марта Адамчук перепела песню российской артистки Земфиры «Небо Лондона». Причем исполнила она ее на английском языке, а перевод сделала сама.

Видео выступления под аккомпанемент пианино она опубликовала на своей странице в соцсети. Пользователи с восторгом отреагировали на исполнение, поскольку получилось по-настоящему душевно и профессионально.

Мы также рассказывали, что артистка покорила поклонников новым снимком. На нем она позирует в длинном черном платье без белья. Адамчук стоит перед большим зеркалом. На фото видно как спину артистки, так и ее лицо. Можно заметить огромный разрез сзади в платье. На фоне больше ничего не видно, кроме красных тонов, в которых сделана фотография.

Напомним, звезда Квартал 95 сбросила все лишнее и показала свое достоинство.

А еще Politeka писала, что шикарная брюнетка из "Квартала 95" сверкнула богатством в одном пиджаке.