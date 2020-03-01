Певица Вера Брежнева, которая активно строит свою карьеру в России, показала яркие кадры со своего концерта

Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева смело примеряет различные образы и не боится браться за новое дело, причем делает это всегда с энтузиазмом. Поклонники неоднократно интересовались, как относиться к смелым и пикантным лукам певицы на сцене и в клипах муж, продюсер Константин Меладзе, а звезда лишь отвечает – он поддерживает и одобряет ее эксперименты и понимает издержки профессии.

На своем новом фото, которое певица выложила в Instagram, Брежнева продемонстрировала отличную физическую форму.

На этот раз певица поразила поклонников иным образом - она перевоплотилась в горячую штучку. Соответствующими снимками артистка поделилась в своем блоге Instagram.

В соблазнительном амплуа исполнительница пришла, чтобы выступить в одном из клубов. Вера облачилась в черный топик на тонких бретельках, в точности повторяющий соблазнительные изгибы ее идеальных форм, и длинную юбку в тон с высоким разрезом в зоне бедра. Свой роковой образ она дополнила укладкой и макияжем в естественных нежных оттенках.

К сожалению поклонники артистки не смогут оставить свои комментарии под снимками, ведь их Брежнева опубликовала в своем блоге Instagram в Stories.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Вера Брежнева показала совместное фото с дочерью в Инстаграм.

На фото Вера позирует в черных очках и какой-то одежде. Рядом с ней старшая дочь Соня Киперман, которая была в рубашке, скорее всего. Фото было довольно крупным планом и практически ничего не видно. Можно заметить только корзинку и сзади зонтик.

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек. А мы вылетаем в Сан-Франциско ✈️ сегодня в 19.00 увидимся на концерте", - написала Вера.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадр.