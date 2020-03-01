Российский юморист и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, ошарашил признанием об интимной жизни со своей женой Анжеликой

Разоткровенничаться комик решил в интервью российским СМИ. Как известно, Александр Ревва и его жена Анжелика являются образцовой парой в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже 12 лет. Судя по фото в Инстаграме, которые звездные супруги регулярно публикуют, они до сих пор без ума друг от друга. Пара уже четыре раза сыграла свадьбу, так как у них есть традиция проводить свадебную церемонию в разных уголках мира.

Несмотря на образ мачо, 45-летний Александр Ревва является примерным семьянином. Он очень любит свою жену и их совместных дочерей Алису и Амели. Однажды он признался, что мечтает еще о сыне и надеется, что жена подарит ему такой подарок.

Недавно Ревва решил приоткрыть завесу их интимной жизни. Он заявил, что пытается удовлетворять жену во всех сферах, в том числе и в постели.

«Мой рекорд восемь минут, потом я сразу засыпаю. А утром можно быстро — минуты полторы», — заявил Александр с ироничной улыбкой.

Как известно, Александр Ревва познакомился со своей женой в 2004 году в Сочи. Он увидел Анжелику на дискотеке и захотел покорить ее во что бы то ни стало. Чтобы покорить девушку, он потратил все сбережения на лимузин, на котором подвез ее домой. Пара встречалась три года, после чего Ревва сделал Анжелике предложение.

Ранее мы писали, что Александр Ревва показал своих повзрослевших дочерей. Пирожков похвастался старшей Алисой, вместе с которой они приняли участие в озвучке нового мультфильма «Пушистые мошенники».

Напомним, что жена Артура Пирожкова похвасталась повзрослевшей дочерью с пушистым другом: муж не сдержался.

Как сообщала Politeka, соблазнительная жена Артура Пирожкова показала себя в неожиданном образе: "Ангел".

Также Politeka писала, чем знойная жена Артура Пирожкова покорила звездного сердцееда: топ ярких и откровенных образов.