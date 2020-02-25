Російський гуморист і співак Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, виховує з дружиною Анжелікою двох дочок 12 і 6 років

Як передає Politeka.net, і Олександр, і його дружина часто діляться знімками та відео з дівчатками в своїх мікроблогах в Instagram. Так, нещодавно Пирожков похвалився старшою Алісою, разом з якою вони взяли участь в озвучці нового мультфільму, показ якого ось-ось стартує в російських кінотеатрах.

"Друзі!!! З 27-го лютого у всіх кінотеатрах країни стартує добрий і смішний пригодницький мультфільм «Пухнасті шахраї». Ми з @alisarevva озвучили кілька забавних героїв мультика..", - підписав кадр гордий батько.

На фото вони разом з дочкою позують на тлі постера мультика. Артист у вузьких темно-сірих джинсах, сірому гольфі та чорній "шкірянці", а його дівчинка в синіх джинсах та чорному піджаку.

"👍 зачепили мене"; "Сімейний підряд👍молодці. Ну доча вся в тата😁обов'язково подивимося❤️"; "Дуже стильно одягається"; "Дякуємо Олександрові та Алісі за плідну роботу над мультиком 🌸", - пишуть в коментарях.

Тим часом Анжеліка поділилася в Instagram фото, на якому постали її чоловік і молодша донька Амелі. Батько сидить на дивані, а дівчинка стоїть попереду нього, і обидва, примружившись, дивляться в камеру, по-акторськи кривляючись і жестикулюючи вказівними пальцями.

"Від осинки не народяться апельсинки.. 🍊🍊", - підписано кумедне фото.

Коментуючі розхвалили сімейку, а одна з уважних прихильниць розгледіла в дівчинці - "спорідненість" з італійською актрисою Орнеллою Мутті.

"Схожа на тата"

"Вона точно тата "зробить" 👍🔥"

"Ось я помітила , як тільки у мене в стрічці нове фото Амелі , ранок і справді добрий ♥️😘💋🌺. Обожнюю цю дитину... 😂"

"Ох яка прикольна ❤️ сім'я дружна і весела 😂"

"Таке відчуття,що її мама Орнела Мутті, не в образу вам Анжеліка,але ці очі.....просто бомба🔥😘"

"Я навіть не знаю хто кого пародіює😂"

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