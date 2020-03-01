Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась с поклонниками невероятным снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На снимке олимпийская чемпионка по фигурному катанию стоит в белом платье с прозрачной спиной. Впереди платье украшено блестящими камнями. Волосы на голове Навки аккуратно уложены и украшены блестящим обручем. Сдержанный макияж дополняет образ 44-летней звезды. Поклонники обратили внимание, что на этом снимке спортсменка похожа на члена королевской семьи. А образ в целом выглядит очень нежным и светлым.

«В этот светлый 1-й день весны прошу прощения у всех. Только мира, радости, гармонии желаю!», - написала Навка под фото.

За четыре часа фото женщины собрало почти 14 тысяч лайков. Ее фото оценили Игорь Николаев, Инна Маликова, Алика Смехова и другие звезды. Фолловеры спортсменки рассыпались в комплиментах.

«Олимпийская чемпионка. Моё восхищение!», «Очень светлый образ! Красавица и умница!», «Танюша красавица с правильными мыслями!», «Татьяна Вы сама и есть гармония», «Бог простит! И вы простите всех!», «Такая хорошенькая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Навка трогательно поздравила с днем рождения своего коллегу и партнера на льду Петра Чернышева, мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, С Днём Рождения!...Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что!!...», - обратилась к нему Навка в его 49-й день рождения.

Поздравление звезда сопроводила совместным снимком. Как известно, Чернышев работает вместе с Навкой.

Напомним, что Татьяна Навка задрала ногу и изогнулась в пикантной позе: «Уже как Волочкова».

Как сообщала Politeka, полуголая жена Пескова Татьяна Навка без капли стыда задрала ноги: "Мы рыдали...".

Также Politeka писала, что Татьяну Навку засняли на улице с водкой, кадры облетели сеть: «Ну дает!».