24-летняя украинская певица Алина Гросу покрасовалась в весьма неожиданном и даже несколько загадочном образе

На новом фото-видео звезда сцены показалась в облегающем наряде. Как передает Politeka.net, исполнительница поделилась кадром в своем Instagram:

«Простите вы меня за все обиды, за все поступки и слова…», - подписала свое новое фото в темном наряде артистка в связи с Прощенным Воскресеньем. 

Артистка позировала на фоне исторического сооружения - колокольни, при этом она была облачена в черное облегающее, вероятно, платье и ее плечи, а также горизонтальная зона декольте при этом были открытыми. На ее шее также красовалось украшение в цвет, свои волосы артистка частично распустила, частично подобрала, дополнив образ серьгами-кольуами.

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Певица пронзительно смотрит в объектив и фото с помощью популярного приложения было оформлено с музыкой. Поклонникам артистки очень понравилась данная публикация и они осыпали артистку комплиментами:

"Красавица"

"Умница"

"истинные слова, так и надо"

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#стихиалинкиблондинки Простите вы меня за все обиды, За все мои поступки и слова, Что были в прошлом станут пусть забыты, Быть может провинилась, не права.. Простите вы меня и за ошибки, Ведь кто их вовсе в жизни не свершал:)? За все мои фальшивые улыбки, Кто их когда приветливо встречал.. Простите за наивные сомненья, Я очень, уж, предательства боюсь, За все мои слепые извиненья, За то, в чем я теперь вам признаюсь... Быть может позабыла обещанья.. И сотню раз клялась вам их сдержать...... За то, что столь достойного вниманья, Не в силах я была порой вам дать...

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Ранее мы сообщали, Гросу показала "любовь" с красавчиком-актером на съемках клипа на песню "Арестован". Многие задались вопросом, как на подобную выходку смотрит ее муж, бизнесмен Александр Комков. Актер прижался к Алине сзади, обняв за плечи, едва ли не за грудь, а она склонила к нем голову, запрокинув руку на шею. 

"Супер Алиночка!!)))) Умнички, красавчики!!!)))Спасибо большое Вам за клип!!!))) РОМОЧКА, красавчик!!))) Самые лучшие 💋", - писали в комментариях.

Напомним, шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном

А еще Politeka писала, что Гросу ошарашила новым лицом после отдыха в Европе, личные кадры

Также Politeka сообщала, что Гросу удивила посвежевшим лицом на отдыхе