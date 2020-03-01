24-летняя украинская певица Алина Гросу покрасовалась в весьма неожиданном и даже несколько загадочном образе

На новом фото-видео звезда сцены показалась в облегающем наряде. Как передает Politeka.net, исполнительница поделилась кадром в своем Instagram:

«Простите вы меня за все обиды, за все поступки и слова…», - подписала свое новое фото в темном наряде артистка в связи с Прощенным Воскресеньем.

Артистка позировала на фоне исторического сооружения - колокольни, при этом она была облачена в черное облегающее, вероятно, платье и ее плечи, а также горизонтальная зона декольте при этом были открытыми. На ее шее также красовалось украшение в цвет, свои волосы артистка частично распустила, частично подобрала, дополнив образ серьгами-кольуами.

Певица пронзительно смотрит в объектив и фото с помощью популярного приложения было оформлено с музыкой. Поклонникам артистки очень понравилась данная публикация и они осыпали артистку комплиментами:

"Красавица"

"Умница"

"истинные слова, так и надо"

Ранее мы сообщали, Гросу показала "любовь" с красавчиком-актером на съемках клипа на песню "Арестован". Многие задались вопросом, как на подобную выходку смотрит ее муж, бизнесмен Александр Комков. Актер прижался к Алине сзади, обняв за плечи, едва ли не за грудь, а она склонила к нем голову, запрокинув руку на шею.

"Супер Алиночка!!)))) Умнички, красавчики!!!)))Спасибо большое Вам за клип!!!))) РОМОЧКА, красавчик!!))) Самые лучшие 💋", - писали в комментариях.

Напомним, шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном

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