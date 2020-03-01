Российская певица Юлия Началова исполнила песню, которая стала для нее пророческой

Об этом в программе «Сегодня вечером» на одном из российских телеканалов рассказал отец покойной певицы, композитор Виктор Началов, передает Politeka.

Речь идет о композиции «В небо откроешь дверь», которую Началова спела вместе с коллегой по цеху Ириной Понаровской.

По словам безутешного родителя, песня проливает новые фаты на смерть его дочери.

«В небо откроешь дверь… Никто раньше не придавал этому значения… После трагедии слушаешь, аж мурашки. Ладно, о грустном не будем…», – сказал он.

Ирина Понаровская, которой была посвящена программа, после этих слов даже схватилась за голову.

Как известно, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта прошлого года. Она попала в больницу, где у нее диагностировали подагру, диабет и общий сбой в организме. Вскоре после госпитализации она впала в кому и умерла от остановки сердца, вызванной обширным абсцессом.

Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.

После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.