В интернет-сети показали, как выглядит рейтинг наихудших нарядов звезд Голливуда

Об этом сообщает Clutch.

Так, на последней позиции оказалась актриса Кира Найтли. Платье цыганского платка выглядело на ней крайне странно. Именно в таком наряде она пришла на фильм, в котором недавно снялась. При это стилисты утверждают, что если бы звезда выбрала другие туфли, наряд можно было бы еще «спасти».

Дальше идет актриса Сандра Баллок. Поскольку верх платья был открыт, он оголял лишнее, что казалось явно неуместным.

Попала в рейтинг и Пэрис Хилтон. Ее слишком дорогой чокер и «простой» наряд сочетались весьма странно.

Не менее странным выглядит платье Дженнифер Гарнер. В данном случае даже стразы не спасли ситуацию. Причиной неудачи стилисты называют излишнюю простоту наряда.

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Еженедельно она скрабирует кожу и каждый день ее увлажняет. Таким образом звезда планирует надольше сохранить молодость. Артистка смывает макияж перед сном, а утром увлажняет кожу.

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