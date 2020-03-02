Не все звездные тренеры пополнили свои команды

Седьмой выпуск шоу "Голос країни-10" был очень напряженным, ведь у звездных тренеров остались считанные места

В воскресенье, 1 марта, прошел последний день так называемых "слепых прослушиваний", пишет Рoliteka.net. На начало эфира команды Монатика, Насти Каменских и Потапа уже сформировались. Остались места только у Тины Кароль - два, и у Дана Балана - пять. Однако у каждого судьи были еще и экста-места.

Татьяна Игнатенко из Одессы много раз пыталась попасть в "Голос країни", но каждый раз заканчивался неудачно. Девушка усовершенствовала вокал, и в результате исполнения песни "Evanescence", она выбрала команду Балана.

Девушка Анжела Кансузян прибыла из частично признанной Республики Абхазия. С детства строгие традиции запрещали артистке развивать свой талант, но она пошла наперекор. В итоге к ней развернулся Дан Балан.

Тамара Балюк поразила вокалом всех членов жюри, которые повернули к ней свои кресла. Известно, что девушка - одесситка и мать двоих детей. Красотка выбрала тренера Дана Балана.

Волонтер из Нью-Йорка Джамал Марселин стал одним из самых ярких участников. Парень приехал в Украину учить английскому языку детей и активно изучает украинский. Парень мечтает стать настоящим артистом, но на шоу попасть ему не удалось.

Анастасии Балог всего 16 лет. Блондинка - фанатка творчества Дана Балана. Вокал девушки не был идеальным, однако кумир ее все же выбрал.

17-летний Роман Сасанчик был победителем с Тиной Кароль детского "Голоса-2". Участник назвал звезду второй мамой.

"Это почти мой сын", - сказала украинская певица.

Однако в итоге парень выбрал Дана Балана.

Конкурсантка Анна Трубецкая пришла шоу, чтобы повтроить успех Тины Кароль. Девушка из Могилева сумела развернуть все тренерские кресла, благодаря песне "Сила притяжения". Тина Кароль даже призналась, что девушка спела лучше. Анна Трубецкая и выбрала указанную певицу.

В итоге Потап и Настя Каменских, а также Монатик не дополнили свои команды. В команде Тины Кароль появились Ксения Буга и Анна Трубецкая, а у Дана Балана: Татьяна Игнатенко, Тамара Балюк, Анастасия Балог, Анжела Кансузян, Роман Сасанчин.

Напомним, слезы Кароль и пранк Остапчука: чем запомнился эфир "Голоса країни-10", яркие моменты

Politeka сообщала, чем запомнился эфир "Голос країни-10": откровения Кароль с Баланом и не только, яркие кадры

Также Politeka писала, чем запомнился эфир "Голосу країни-10": скандал с Даном Баланом и флирт Тины Кароль