Популярный украинский хореограф, судья проекта «Танцы со звездами» Влад Яма удивил поклонников новым образом

Фотографию он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке 37-летний Яма стоит голый по пояс. Внизу на нем надет кусок от сценического костюма – юбка или широкие штаны. Сзади на сцене виднеется дым и тени от фигуры танцора.

«Вчера», - коротко подписал Яма снимок.

Пост артиста собрал более 5,2 тысяч лайков. Не сдержалась и жена Ямы – Лилия. Она поставила мужу лайк и оставила комментарий к его откровенному снимку. Поклонникам Ямы фотография очень понравилась.

«Как в спектакле «Дыши», на котором я была лет 12-13 назад))», «Это было сильно», «Король танцев», «Ммммм.....шикарен», «Красавчик! Влад, ты супер!», «Зрелищно», «У Вас очень богатый внутренний мир», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма назвал победу Владимира Зеленского в проекте «Танцы со звездами» незаслуженной. Как известно, в 2006 году пара Ямы с Наталией Могилевской проиграла в шоу паре Зеленского с Аленой Шоптенко.

«Я считаю, что Вова танцевал хорошо, но на голову Наташи был ниже по всем параметрам. Кроме юмора. Ну, если говорить в целом о проекте, в юморе он был хорош. В танце тоже хорош, но намного слабее Наташи», — заявил танцор.

Яма также поделился воспоминаниями о том, что в 2006 году в проект Зеленского брали как «маленького КВНщика», «Парня из Квартала». Тогда еще нынешний президент не был так популярен в Украине, как сейчас.

«Не знали даже имени, серьезно. Владимир Зеленский появился в 2006 году для людей, для всех. Раньше не было», – заявил хореограф.

Напомним, что Влад Яма забрался на красный кабриолет и застыл в интересной позе: "Влад, ты бомба".

Как сообщала Politeka, помолодевший Влад Яма похвастался горячим фото с женой, поза впечатляет: «Какие изгибы!».

Также Politeka писала, что Влад Яма в кровати показал, какой он жеребец: таким танцора еще не видели.