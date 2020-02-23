"Ось тут вона ніби як нічого, але бачила її в нашому містечку..."

56-річна російська співачка Лоліта Мілявська ніколи не соромилася показувати себе такою, яка є, без косметики або навіть одягу

Як передає Politeka.net, артистка поділилася пікантним відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). У кадрі Мілявська постала в білому суцільному купальнику з цікавим принтом у вигляді ланцюжків, простоволосаа та ненафарбована. Співачка повідомила, що за чотири години до концерту змусила себе прийти півгодинки поплавати в басейні, щоб потренувати дихання.

"Я не люблю ігри в здоровий образ життя) ☝️Я прислухаюся до організму! Якщо він сказав: «Мілявська, ти повинна плавати через неХочу, йди! Тобі ще Працювати і Працювати! 🤓✌️ З Задоволенням, заради Улюбленої Роботи, підкоряюся!!! 😘✌️❤️❤️", - написала артистка в соцмережі.

Незважаючи на бадьорий голос Лоліти і посмішку, роки все ж не пощадили зірку. Уважні користувачі помітили, що у неї кволі ноги, та й груди не завадило б підняти.

"Ось тут вона ніби як нічого, але бачила її в нашому містечку... з концертом прибула...ооох... втомлена стара швабра.. вибачте але як є"

"Як же помітно як ми дівчинки, жінки старіємо..... і нікуди від цього не дітися.....сумно стає."

"Лоліта, з вашими грошима, можна прибрати живіт і підтягнути груди. Для себе, зробіть це."

Раніше ми повідомляли, журналісти застали Лоліту зненацька з питанням про її розлучення після концерту в Кремлі, присвяченого Дню всіх закоханих. Нагадаємо, артистка переживає хворобливе розставання з бізнесменом і спортсменом Дмитром Івановим. Зірка звинуватила екс-чоловіка в психологічному насильстві і зраді.

На питання журналіста про те, що колишній чоловік нібито давав їй небезпечні препарати, вона відповіла: "Я не готова говорити про розлучення і кримінальні справи на концерті. Ми з моїм адвокатом зараз готуємо офіційну заяву, скоро ви про все дізнаєтеся".

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

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