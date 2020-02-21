Російська співачка Алла Пугачова практично не бачиться зі своїм чоловіком Максимом Галкіним

Таку заяву в коментарі російським ЗМІ зробив музичний критик Сергій Сосєдов. За його словами, Галкін працює практично без перерви, тому вони з примадонною рідко бачаться. Але Пугачова не сумує: до неї приходять друзі і діти не дають нудьгувати.

«До того ж Макс її веселить, напевно, своїми скетчами. Він дотепний, з ним весело… Думаю, їх відносини будуються саме на гуморі», - зазначив Сосєдов.

За його словами, Пугачова навряд чи коли-небудь зможе співати, як раніше. Сосєдов впевнений, що голос до неї вже не повернеться.

«Вік дає про себе знати. Та голос Пугачовій вже не потрібен! Не можна співати вічно», - підкреслив критик.

Нагадаємо, що Сергій Сосєдов, який раніше обожнював творчість Пугачової, тепер виступає з критикою на її адресу. Його обурив прощальний концерт, який дала примадонна. На думку Сосєдова, зірці вже нічого показати публіці. Все вже давно проспівано і сказано.

Пугачова, в свою чергу, зазначила, що на критику Сосєдова не ображається. Вона заявила, що він хороша людина, але йому потрібно заробляти гроші. Тому він і дає коментарі різним ЗМІ. Сосєдов запевняє, що гроші за коментарі він не бере.

Раніше ми писали, що Пугачова деякий час була власницею бренду «Філіп Кіркоров». У шлюбі пара перебувала з 1994 по 2005 рік. Пугачова відзначила, що якщо і є, то їй цей бренд не потрібен. Примадонна також відмовилася коментувати нове шоу Кіркорова під назвою «Я+Я» і давати йому оцінку.

"Нічого я йому не ставлю. Роги йому поставила колись", - зі сміхом сказала зірка.

Нагадаємо, що Максим Галкін з маленьким сином Пугачової приголомшив екстремальною витівкою: "Аж подих перехопило".

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