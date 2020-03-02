Известная украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась личным кадром, позируя в одном белье

В этот раз Елена показала, как снялись в социальном проекте Silenza. Отметим, для артистки это нетипичная фотосессия, ведь чаще всего она не принимает участия в столь пикантных съемках.

Ранее звезда также комментировала эту фотосессию, рассказывая, что очень волновалась и вряд ли бы справилась со своим волнением, если бы не команда профессионалов, которая работала на площадке.

«В итоге, я выпила бокал "Беллини" для храбрости, расслабилась и во время съемки даже вошла во вкус. Могу сказать одно: милые женщины, такие съемки нужны просто для себя. И прочь все волнения! Поверьте, это придаст вам смелости, блеска в глазах, а главное ― любви к себе. И потом ― это просто нужно сделать на память...», – отметила Елена

Как выяснилось позже, проект Silenza должен был показать украинским женщинам, что не стоит бояться себя, не стоит бояться говорить о том, что по-настоящему волнует, не стоит бояться своей красоты.

Ранее мы писали, что Елена Кравец поделилась новым рекламным постером с «Золотым веком», который раньше актриса рекламировала с президентом Владимиром Зеленским. На фото Кравец позирует в синем платье, а в руках держит коробочку с украшением.

"Леночка, наконец то новый пост", "Елена, как всегда, Божественна", "Красивая ты честно...очень..", "В мире мало таких добрых и отзывчивых, искренних и чутких людей, как Вы, а жаль. Ведь такие люди дарят другим надежду и бескорыстную помощь, такие люди делают других сильнее и добрее», - написали поклонники под фотографией Кравец.

Как известно, Елене Кравец 43 года. У нее трое детей. Долго время Елена является неотъемлемой частью команды «Квартал 95». Несколько лет назад она стала главой нового проекта - «Женского квартала», в котором Елена с другими женщинами-комиками обыгрывает женские проблемы и истории.

Напомним, что косметолог поиздевалась над Еленой Кравец, видео облетело сеть: "не хотела стареть...".

А еще Politeka писала, что Елена Кравец из Квартала 95 впервые показала новую внешность: "Будто обгрызли...".

Также Politeka сообщала, что личные фото Елены Кравец слили в сеть: "Вільна каса!".