25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, исполнившая одну из самых ярких ролей в сериале "Сваты", покорила публику своим "Девичником"

Как передает Politekа.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в слегка дерзком образе. На Анне белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный внешний вид. Кошмал позировала на сцене в кругу коллег, дерзко взмахнув головой назад и подняв руки вверх.

Под жарким фото актриса проанонсировала спектакль "Девичник", с которым приехала в Чернигов.

"Летящей походкой мы с девочками уже топаем в театр им. Шевченко в Чернигове 🐾 До встречи этим вечером на Девичнике🌻😉", - говорится в подписи.

Фанаты актрисы не удержались от комплиментов. За считанные часы снимок собрал более 12 000 "сердечек".

"Красоточкиииии❤️"

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"

"Анна вы очень красивая актриса и я вас очень люблю,мечтаю побывать на вашем спектакле "Девичник"😍😍😍"

"Дуже красива🔥"

"Красавицы, особенно ты Аня♥️♥️♥️"

Отметим, после роли Женьки - внучки главных героев - в сериале "Сваты" карьера Кошмал резко пошла вверх. Девушка стала востребованной актрисой. За время простоя сериала (между выходом шестого сезона и началом съемок следующего прошло семь лет) Аня успела кардинально измениться. Девушка-"гот", любившая черный цвет и образ "пацанки", превратилась в романтическую блондинку. Более того, актриса успела выйти замуж и родить первенца.

Ранее мы сообщали, за внешность Кошмал сравнили в сети с американской певицей Билли Айлиш. Так, артистка поделилась в Инстаграм двумя селфи, на которых позировала со своим фотографом и визажисткой. Ей подобрали оригинальную кофту в черную сеточку. Образ дополнил макияж с подчеркнутыми для большей выразительности глазами.

Напомним, звезда «Сватов» забыла надеть лифчик и свела с ума своими формами.

Как сообщала Politeka, звезда «Сватов» забыла надеть лифчик и свела с ума своими формами.