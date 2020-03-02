Ведущая шоу «Х-фактора» Даша Трегубова поделилась жаркими снимками со взрослой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как же я люблю все спонтанное…Вчера на пару минут (которые растянулись на пару часов) заехала обсудить платья на ивенты. Это плавно перетекло в незапланированную примерку, а когда зашел в гости Андрей Соловьев – в фотосессию (без мейка, прически и вообще)», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Трегубова позирует прозрачном платье, прикрыв пикантные места руками. На другом снимке она демонстрирует вид сзади, а также позирует с подругой. Это стало причиной бурнх комментариев со стороны пользователей.

«Черная магия», «Настоящая богиня!», «крутая», «такая прекрасная», «как всегда – волшебная», «бомбезная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, ведущая шоу "Х-фактор", актриса Даша Трегубова поделилась снимком с публичного мероприятия.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото звезда телеканала СТБ позирует в красном гольфе и яркой юбке с геометрическим принтом. Девушка дополнила свой образ высокими сапогами. На одном фото Трегубова позирует для камер в одиночестве, а на втором к ней присоединилась еще одна телеведущая СТБ Надежда Матвеева. Как сообщила Трегубова, она в таком виде пришла на презентацию нового бренда украинской косметики.

За час пост артистки собрал почти тысячу лайков. Поклонники актрисы восхищаются ее внешним видом.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».